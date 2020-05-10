РПЛ надеется получить специальное разрешение для возвращения легионеров в Россию

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Директор по маркетингу Российской премьер-лиги (РПЛ) Евгений Савин высказал мнение о ситуации вокруг возможного возобновления сезона, остановленного из-за пандемии коронавируса.
РПЛ надеется получить специальное разрешение для возвращения легионеров в Россию
  • РИА Новости

«Большинство клубов выступает за то, чтобы сезон продолжился. Все понимают, что надо завершить сезон. Со спортивной и экономической точки зрения. Важный этап — возвращение легионеров, всю информацию мы собрали. Ведём консультацию с профильными ведомствами, чтобы получить специальное разрешение для них», — приводит слова Савина «Матч ТВ».

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии коронавирусной инфекции. На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров. 

Ранее сообщалось, что Александр Алаев призвал прекратить дискуссии на тему возможного возобновления сезона РПЛ.

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