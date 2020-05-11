Шестаков: Нурмагомедову вообще всё равно, с кем драться

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Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков поделился мнением о следующем поединке чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Шестаков: Нурмагомедову вообще всё равно, с кем драться
  • AFP

«Мне кажется, Нурмагомедову вообще всё равно, с кем драться. Он силён как в стойке, так и в партере, потому не особо важно, кто стал его следующим соперником. Думаю, что с одним, что с другим Нурмагомедов дрался бы с одинаковым успехом. Уверен, пока у Хабиба есть силы и здоровье, он точно никому не проиграет. Да, придётся немного иначе готовиться к Гэтжи, но в итоговой победе россиянина я не сомневаюсь», — приводит слова Шестакова газета «Известия».

На турнире UFC 249 Джастин Гэтжи техническим нокаутом в пятом раунде победил Тони Фергюсона и стал новым временным чемпионом организации в лёгком весе. Американец завоевал право встретиться с действующим обладателем регулярного титула — россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Ранее Нурмагомедов поддержал Фергюсона после поражения на UFC 249.

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