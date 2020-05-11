Нурмагомедов поддержал Фергюсона после поражения на UFC 249
- РИА Новости
«Что бы ни произошло, это уже в прошлом. Выше голову, Тони. Надеюсь, с тобой и твоей семьёй всё хорошо. Когда твой сын вырастет, то будет гордиться тобой», — написал Нурмагомедов в Twitter.
Фергюсон на UFC 249 проиграл техническим нокаутом соотечественнику Джастину Гэтжи и лишился возможности провести поединок за титул в лёгком весе с российским чемпионом.
Ранее сообщалось, как в мире MMA отреагировали на исход главного боя UFC 249.