Нурмагомедов поддержал Фергюсона после поражения на UFC 249

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов выразил слова поддержки американцу Тони Фергюсону, попавшему в больницу после турнира UFC 249.

«Что бы ни произошло, это уже в прошлом. Выше голову, Тони. Надеюсь, с тобой и твоей семьёй всё хорошо. Когда твой сын вырастет, то будет гордиться тобой», — написал Нурмагомедов в Twitter.

Фергюсон на UFC 249 проиграл техническим нокаутом соотечественнику Джастину Гэтжи и лишился возможности провести поединок за титул в лёгком весе с российским чемпионом.

Ранее сообщалось, как в мире MMA отреагировали на исход главного боя UFC 249.