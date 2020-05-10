У одного из футболистов «Минска» заподозрили коронавирус и отменили тренировки команды

Генеральный директор белорусского футбольного клуба «Минск» Игорь Шлойдо сообщил, что у одного из игроков команды заподозрили коронавирус.

«К сожалению, у одного из игроков появились подозрения на коронавирус. Его состояние нормальное, но есть симптомы. Поэтому сделан тест, ждём результата. Пока все тренировки команды отменены, завтра будет обследование всех, кто имеет отношение к главной команде», — приводит слова Шлойдо «Прессбол».

«Минск» после восьми туров занимает 12-е место в чемпионате Белоруссии, набрав 10 очков. Следующий матч команды запланирован на 15 мая.

Ранее сообщалось, что матч чемпионата Белоруссии перенесён из-за подозрения на коронавирус у одного из футболистов.