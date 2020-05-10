СМИ: UCI может перенести ЧМ по велоспорту на шоссе из Швейцарии на Ближний Восток
- Reuters
Как сообщает Marca, UCI рассматривает возможность проведения соревнований в ноябре в Омане, Катаре или ОАЭ.
Отмечается, что причиной поиска нового места проведения турнира, который должен был пройти в сентябре в Швейцарии, является неуверенность оргкомитета в возможности организовать полноценные соревнования из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что «Вуэльта» не будет проходить по Португалии в 2020 году.