СМИ: UCI может перенести ЧМ по велоспорту на шоссе из Швейцарии на Ближний Восток

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Международный союз велосипедистов (UCI) может изменить дату и место проведения чемпионата мира по велоспорту на шоссе 2020 года.
СМИ: UCI может перенести ЧМ по велоспорту на шоссе из Швейцарии на Ближний Восток
  • Reuters

Как сообщает Marca, UCI рассматривает возможность проведения соревнований в ноябре в Омане, Катаре или ОАЭ.

Отмечается, что причиной поиска нового места проведения турнира, который должен был пройти в сентябре в Швейцарии, является неуверенность оргкомитета в возможности организовать полноценные соревнования из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что «Вуэльта» не будет проходить по Португалии в 2020 году.

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