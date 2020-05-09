Велогонка «Вуэльта» не будет проходить по Португалии в 2020 году
- © Fotoreporter Sirotti Stefano, vi/www.imago-images.de
- globallookpress.com
Как сообщает пресс-служба гонки, отменены 15-й и 16-й этапы, которые должны были пройти в португальских городах Порту, Матозиньюш и Визеу.
Отмечается, что организаторы намерены заменить их на этапы в Испании, о которых будет сообщено дополнительно.
До этого также из-за пандемии были отменены три стартовых этапа «Вуэльты», которые должны были пройти в Нидерландах.
Ранее сообщалось, что UCI назвал даты проведения гонок «Тур де Франс», «Джиро д'Италия» и «Вуэльта».