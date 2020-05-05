UCI назвал даты проведения «Тур де Франс», «Джиро д’Италия» и «Вуэльты»

Международный союз велосипедистов (UCI) огласил даты проведения престижных веломногодневок Гранд-тура «Тур де Франс», «Джиро д’Италия» и «Вуэльта».

Как сообщает пресс-служба UCI, «Тур де Франс» пройдёт с 29 августа по 20 сентября, «Джиро д’Италия» — с 3 по 25 октября, а «Вуэльта» — с 20 октября по 8 ноября.

Причиной изменения дат проведения соревнований послужила пандемия коронавируса.

Отмечается, что сезон в шоссейном велоспорте должен стартовать 1 августа и завершиться 31 октября.

Ранее сообщалось, что Ильнур Закарин прокомментировал сокращение количества этапов «Вуэльты» из-за пандемии коронавируса.