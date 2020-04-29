Закарин о сокращении «Вуэльты» из-за пандемии: отмена трёх этапов не страшна

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Российский велогонщик Ильнур Закарин прокомментировал сокращение количества этапов престижной веломногодневки Гранд-тура «Вуэльта» из-за пандемии коронавируса.
Закарин о сокращении «Вуэльты» из-за пандемии: отмена трёх этапов не страшна
  • Reuters

«Ничего страшного из-за отмены трёх этапов не будет. Думаю, что в тех городах, в которых планировали провести эти этапы, все понимают, для чего это сделано: ради безопасности, сокращения календаря. Отмена трёх дней не страшна, но вот если начнут убирать по неделе, как это обсуждается насчёт «Джиро д'Италия», то это уже будет не та многодневка, не Гранд-тур, который и славится тем, что продолжается три недели. Но продолжительность в 18 дней в этом случае — вполне нормально», — приводит слова Закарина ТАСС.

Организаторы «Вуэльты» исключили из расписания соревнований первые три этапа, которые предполагалось провести на территории Ниделандов. Сама гонка, которая должна была пройти с 14 августа по 6 сентября, перенесена на более поздний срок. По данным СМИ, она может стартовать 25 октября.

Ранее сообщалось, что UCI продлил приостановку всех велоспортивных соревнований до 1 июля, а гонок Мирового тура — до 1 августа.

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