В велоспорте продлили паузу до 1 июля

Международный союз велосипедистов (UCI) продлил приостановку всех велогонок до 1 июля, а гонок Мирового тура — до 1 августа.

Об этом говорится в заявлении UCI. Первоначально все соревнования по велоспорту были приостановлены до 1 июня из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Самые престижные однодневные гонки Милан — Сан-Ремо, «Тур Фландрии», Париж — Рубе, Льеж — Бастонь — Льеж и «Тур Ломбардии» состоятся в этом сезоне, их даты будут определяться позднее. «Джиро д'Италия» пройдёт после чемпионата мира, а затем состоится «Вуэльта Испании», — говорится в заявлении UCI.

Ранее организаторы «Тур де Франс» подтвердили перенос гонки.