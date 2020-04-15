В велоспорте продлили паузу до 1 июля

Короткая ссылка
Международный союз велосипедистов (UCI) продлил приостановку всех велогонок до 1 июля, а гонок Мирового тура — до 1 августа.
В велоспорте продлили паузу до 1 июля
  • Pixabay

Об этом говорится в заявлении UCI. Первоначально все соревнования по велоспорту были приостановлены до 1 июня из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Самые престижные однодневные гонки Милан — Сан-Ремо, «Тур Фландрии», Париж — Рубе, Льеж — Бастонь — Льеж и «Тур Ломбардии» состоятся в этом сезоне, их даты будут определяться позднее. «Джиро д'Италия» пройдёт после чемпионата мира, а затем состоится «Вуэльта Испании», — говорится в заявлении UCI.

Ранее организаторы «Тур де Франс» подтвердили перенос гонки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить