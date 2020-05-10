Гэтжи заявил, что хочет провести бой с Нурмагомедовым перед поединком с Макгрегором

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Обладатель титула временного чемпиона UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи ответил на вопрос о возможном поединке с экс-чемпионом Конором Макгрегором.
Гэтжи заявил, что хочет провести бой с Нурмагомедовым перед поединком с Макгрегором
  • Reuters

«Конор? Нет. Хочу встретиться лицом к лицу с самым большим вызовом в жизни. Мне нужен Хабиб Нурмагомедов. США против Дагестана. А потом поеду в Ирландию и сделаю то, что должен сделать», — сказал Гэтжи на пресс-конференции.

Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде в главном бою на UFC 249 в Джексонвилле и стал первым претендентом на титульный поединок с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Ранее сообщалось, что Фергюсон остался недоволен решением рефери остановить бой с Гэтжи.

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