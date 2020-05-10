Федотов: пока мы не можем разобраться, насколько реально возобновление РПЛ

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Главный тренер футбольного клуба «Сочи» Владимир Федотов высказал мнение о возобновлении сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), прерванного из-за пандемии коронавируса.
Федотов: пока мы не можем разобраться, насколько реально возобновление РПЛ
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Пока не можем разобраться, насколько реально возобновление чемпионата. Думаю, из того, как будет развиваться ситуация в ближайшие дни, всё станет ясно», — приводит слова Федотова ТАСС.

Он отметил, что главным вопросом в подготовке команд к рестарту сезона является возобновление полноценного тренировочного процесса.

«Сейчас все команды на самоизоляции, тренируются в индивидуальном режиме. От того, сколько времени будет в нашем распоряжении, две или три недели, будем отталкиваться, когда у нас будет информация о том, когда мы сможем приступить к тренировкам», — добавил специалист, подчеркнув, что ещё одним из вопросов является срок возвращения легионеров в Россию и их последующий обязательный карантин.

При этом Федотов считает, что основной сложностью для возобновления сезона станет различие эпидемической обстановки в разных регионах России.

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса. На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров. 

Ранее сообщалось, что РФС рассматривает возможность проведения отдельного турнира за место в РПЛ.

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