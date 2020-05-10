Монсон предположил, что 42-летний Олейник может добиться титула UFC

Бывший боец смешанных единоборств, а ныне депутат совета Красногорского городского округа Московской области Джефф Монсон прокомментировал победу россиянина Алексея Олейника над бразильцем Фабрисио Вердумом на турнире UFC 249.

«Я так и предполагал, что Олейник победит! Он хорошо тренировался. Тем более он работает с моей командой, и я хорошо знаю ребят, которые готовили его к бою», — цитирует Монсона Sport24.

Он отметил, что поединок был тяжёлым для российского бойца, но он сделал всё так, как и должен был.

«Думаю, что он вполне может добраться до пояса UFC. Он умеет использовать свои сильные качества, но у всех разные стили, предугадать сложно», — заявил Монсон.

На данный момент чемпионом UFC в тяжёлом весе является Стипе Миочич.

В ночь с 9 на 10 мая Олейник одержал победу над бразильцем Вердумом единогласным решением судей на турнире UFC 249 в Джексонвилле. Теперь на счету 42-летнего спортсмена 59 побед, 13 поражений и одна ничья в MMA.

Ранее Олейник признался, что боялся заболеть коронавирусом на турнире UFC 249.