Цзю заявил, что не удивлён поражением Фергюсона от Гэтжи
- Reuters
«Двояко можно понимать этот бой. Результат меня не удивил. Фергюсон вышел на бой неготовым. Может быть, даже и был готов, но самоуверенности слишком много», — цитирует Цзю Sport24.
Он также оценил шансы чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Хабиба Нурмагомедова в вероятном поединке с Гэтжи.
«У него всегда есть шансы, против любого бойца. Мне сложно оценить, подходит ли он по стилю», — сказал бывший боксёр.
Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде в главном бою на UFC 249 в Джексонвилле и стал первым претендентом на титульный поединок с Нурмагомедовым. Для Фергюсона это поражение стало первым за восемь лет.
Ранее тренер Хавьер Мендес под публикацией о Гэтжи назвал Нурмагомедова королём.