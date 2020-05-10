Цзю заявил, что не удивлён поражением Фергюсона от Гэтжи

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Бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал поражение американского бойца смешанного стиля Тони Фергюсона от соотечественника Джастина Гэтжи на турнире UFC 249.
Цзю заявил, что не удивлён поражением Фергюсона от Гэтжи
  • Reuters

«Двояко можно понимать этот бой. Результат меня не удивил. Фергюсон вышел на бой неготовым. Может быть, даже и был готов, но самоуверенности слишком много», — цитирует Цзю Sport24.

Он также оценил шансы чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Хабиба Нурмагомедова в вероятном поединке с Гэтжи.

«У него всегда есть шансы, против любого бойца. Мне сложно оценить, подходит ли он по стилю», — сказал бывший боксёр.

Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде в главном бою на UFC 249 в Джексонвилле и стал первым претендентом на титульный поединок с Нурмагомедовым. Для Фергюсона это поражение стало первым за восемь лет.

Ранее тренер Хавьер Мендес под публикацией о Гэтжи назвал Нурмагомедова королём.

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