Олейник прокомментировал победу над Вердумом на UFC 249

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Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник высказался о своей победе над бразильцем Фабрисио Вердумом на турнире UFC 249.
Олейник прокомментировал победу над Вердумом на UFC 249
  • Reuters

«Бой шёл более-менее нормально. Последняя минута была тяжёлой, на пределе, но соперник тоже был измотан. В моменте с американой не ожидал его, но чувствовал себя физически сильнее соперника и сумел защититься. Так что его джиу-джитсу не прошло против нашего джиу-джитсу», — цитирует Олейника РБК.

Он также отметил, что в честь Дня Победы посвящает свою победу всем людям с территорий стран бывшего СССР. Кроме того, он признался, что не может разглашать сумму, заработанную за минувшую схватку.

«Это больше $150 тыс., но меньше $200 тыс. У меня ещё три боя по контракту. Всё в силе. Мы работаем, трудимся. Порох в пороховницах есть», — добавил Олейник.

Олейник одержал победу над Вердумом на UFC 249 в Джексонвилле. Теперь на его счету 59 побед, 13 поражений и одна ничья в MMA.

Ранее Олейник отреагировал на отказ украинского телеканала транслировать его бой.

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