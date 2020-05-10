Боец MMA Харитонов: Гэтжи не может стать проблемой для Нурмагомедова

Короткая ссылка
Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов отреагировал на победу Джастина Гэтжи над Тони Фергюсоном на турнире UFC 249.
Боец MMA Харитонов: Гэтжи не может стать проблемой для Нурмагомедова
  • Reuters

«Я за ними обоими не слежу, но у одного 12 боёв без поражений, а у второго три. По статистике должен был победить Фергюсон. Это полная деклассация от Гэтжи. Может ли он быть проблемой для Хабиба? Нет, не может. Гэтжи не борется», — цитирует Харитонова Sport24.

Он также отметил, что Фергюсон держал удар, пока бой не был остановлен. Кроме того, он допустил, что его поединок с Нурмагомедовым ещё может состояться.

Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде в главном бою на UFC 249 в Джексонвилле и стал первым претендентом на титульный поединок с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Для Фергюсона это поражение стало первым за восемь лет.

Ранее боец UFC Рамазан Эмеев выразил мнение, что ни Гэтжи, ни Фергюсон не являются проблемными соперниками для Нурмагомедова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить