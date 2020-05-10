Боец UFC Эмеев: ни Гэтжи, ни Фергюсон — не проблема для Нурмагомедова

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Российский боец смешанного стиля Рамазан Эмеев высказался о победе американца Джастина Гэтжи над Тони Фергюсоном на турнире UFC 249.
Боец UFC Эмеев: ни Гэтжи, ни Фергюсон — не проблема для Нурмагомедова
  • Reuters

«Гэтжи — молодец. Джастин работал вторым номером, как надо. Я удивлён, что Тони выдержал столько ударов. Думал, он упадёт ещё в начале. Но Фергюсон дрался до конца, и мне почему-то кажется, что судья рано остановил бой. Надо было дать его завершить», — цитирует Эмеева Sport24.

Он также признался, что ему непонятно, почему Фергюсон ни разу не попытался перевести бой в партер, ведь таким образом у него был шанс сделать так, чтобы соперник устал. Тем не менее Эмеев не считает, что теперь бой Тони Фергюсона с Хабибом Нурмагомедовым точно никогда не состоится.

«Что касается Гэтжи, то я думаю, ни он, ни Фергюсон — не проблема для Хабиба. Хабиб любому из них сможет навязать свою борьбу», — добавил Эмеев.

Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде в главном бою на UFC 249 в Джексонвилле и стал первым претендентом на титульный поединок с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Для Фергюсона это поражение стало первым за восемь лет.

Ранее чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман назвал Фергюсона настоящим воином.

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