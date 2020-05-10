Объявлены обладатели денежных бонусов за «Выступление вечера» на UFC 249

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сообщил, кто из спортсменов получит денежный бонус в размере $50 тыс. за лучшие нокауты или сдачи на турнире UFC 249.

Как сообщил Уайт в ходе пресс-конференции после турнира UFC 249, бонусы за «Выступление вечера» получили Джастин Гэтжи и Фрэнсис Нганну.

Гэтжи одержал победу техническим нокаутом над Фергюсоном и завоевал титул временного чемпиона UFC в лёгком весе. Для Тони это поражение стало первым за восемь лет — с 5 мая 2012 года.

Нганну за 20 секунд нокаутировал Жаирзиньо Розенстрайка.

Ранее сообщалось, кто из бойцов получил бонус за «Бой вечера» на UFC 249.