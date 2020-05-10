Нурмагомедов — о возможном бое с Гэтжи: не упаду раньше выстрела

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о своём вероятном следующем сопернике — об американце Джастине Гэтжи.
Нурмагомедов — о возможном бое с Гэтжи: не упаду раньше выстрела
  • РИА Новости

«В этом спорте и особенно в этом весе всегда будут голодные львы, которые будут тебе дышать в спину, если ты расслабишься, то тебе конец. Одни уходят, и другие приходят, тут нечему удивляться. Но я раньше выстрела не упаду. Мы ещё повоюем», — написал Нурмагомедов в своём Instagram.

Гэтжи победил Тони Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде в главном бою UFC 249 в Джексонвилле и стал первым претендентом на титульный поединок с Нурмагомедовым. Для Фергюсона это поражение стало первым за восемь лет.

Ранее глава UFC Дана Уайт выразил надежду, что бой Нурмагомедова и Гэтжи состоится летом.

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