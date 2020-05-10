Луке укрепился на втором месте по досрочным победам в истории полусреднего веса UFC

Висенте Луке одержал досрочную победу над Нико Прайсом на турнире UFC 249 в Джексонвилле и приблизился к лидеру по числу досрочных побед в истории полусреднего веса Абсолютного бойцовского чемпионата.

На турнире UFC 249 Висенте Луке одержал досрочную победу над Нико Прайсом. Схватка была остановлена в третьем раунде в связи с травмой глаза Прайса.

Таким образом, Луке одержал 10-ю досрочную победу в UFC и приблизился к лидеру полусреднего дивизиона по данному показателю. Им является Мэтт Браун, который 13 раз был верх нокаутом или сдачей.

Ранее сообщалось, что боец Брайс Митчелл одержал 13-ю победу подряд в карьере на турнире UFC 249.