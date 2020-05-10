Митчелл одержал 13-ю победу подряд в карьере на UFC 249

Американский боец ММА Брайс Митчелл взял верх над Чарльзом Росой на турнире UFC 249 в Джексонвилле.

Схватка между Брайсом Митчеллом и Чарльзом Росой прошла в рамках раннего предварительного карда турнира UFC 249. Митчелл взял верх судейским решением и одержал 13-ю победу подряд в карьере.

В UFC Митчелл одержал четыре победы, три из них решением и одну — с помощью болевого приёма.

Ранее российский боец ММА Александр Шлеменко поделился ожиданиями от главного поединка турнира UFC 249, в котором встретятся Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи.