Митчелл одержал 13-ю победу подряд в карьере на UFC 249

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Американский боец ММА Брайс Митчелл взял верх над Чарльзом Росой на турнире UFC 249 в Джексонвилле.
Митчелл одержал 13-ю победу подряд в карьере на UFC 249
  • Reuters

Схватка между Брайсом Митчеллом и Чарльзом Росой прошла в рамках раннего предварительного карда турнира UFC 249. Митчелл взял верх судейским решением и одержал 13-ю победу подряд в карьере.

В UFC Митчелл одержал четыре победы, три из них решением и одну — с помощью болевого приёма.

Ранее российский боец ММА Александр Шлеменко поделился ожиданиями от главного поединка турнира UFC 249, в котором встретятся Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи.

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