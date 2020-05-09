Шлеменко назвал фаворита боя Фергюсон — Гэтжи

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Российский боец ММА Александр Шлеменко поделился ожиданиями от главного поединка турнира UFC 249, в котором встретятся Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи.
Шлеменко назвал фаворита боя Фергюсон — Гэтжи
  • Reuters

«Можно точно сказать, что это противостояние получится крайне интересным. В клетку выйдут два очень серьёзных бойца, которые будут гореть желанием нокаутировать друг друга. Сначала думал, что определённый шанс на победу у Гэтжи имеется, но теперь склоняюсь к тому, что верх возьмёт Фергюсон. При этом называть его однозначным фаворитом ни в коем случае нельзя. Джастин — нокаутёр, а у нокаутёров всегда есть шанс, такие бойцы опасны для любого», — заявил Шлеменко в интервью RT.

Ранее Шлеменко предположил, что Нурмагомедову бой с Фергюсоном сейчас не нужен.

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