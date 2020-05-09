Шлеменко: Нурмагомедову бой с Фергюсоном сейчас не нужен

Российский боец ММА Александр Шлеменко высказался о возможном поединке между чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

«Хабиб всегда был расчётливым бойцом. Он никогда не кидался в драку, не просчитав все за и против. Но обвинить его в трусости я не могу. Нурмагомедов — чемпион. Зачем ему рисковать? К тому же он гоняет слишком серьёзный вес. Представьте, что было бы, если бы Хабиб сбросил его, а поединок отменили. Это же огромный стресс для организма. Ему бой с Фергюсоном сейчас не нужен, дагестанец не хочет рисковать и правильно делает. Сейчас он спокойно посмотрит на противостояние Тони и Гэтжи и просто встретится с победителем», — заявил боец в интервью RT.

Ранее Шлеменко назвал главную цель своей карьеры.