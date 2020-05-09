Ван дер Сар: трансферов по €150—200 млн больше не будет

Исполнительный директор амстердамского футбольного клуба «Аякс» Эдвин ван дер Сар рассказал о ситуации с возможным уходом ряда игроков из команды, а также высказал мнение о предстоящих переменах на трансферном рынке, которые станут следствием пандемии коронавируса.

«В прошлом году мы договорились с Андре Онана, Николасом Тальяфико и Донни ван де Беком о том, что они останутся ещё на один сезон, а потом мы постараемся помочь друг другу и определиться со следующим шагом в их карьере. Ничего не изменилось. Но не будет никакой скидки в 50%, клубы могут забыть об этом. Большие клубы вроде «Баварии» говорят, что суммы трансферов будут ниже в следующие трансферные окна. Им легко говорить, потому что покупателями выступают они. Конечно, трансферов по €150—200 млн больше не будет. Но я думаю, что за игроков «Аякса» всё ещё можно выручить серьёзные деньги», — приводит слова ван дер Сара Sky Sports.

СМИ неоднократно сообщали об интересе к ван де Беку, Тальяфико и Онана со стороны топ-клубов.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» и «Барселона» могут обменяться футболистами.