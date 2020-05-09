Гаджиев считает Фергюсона фаворитом боя с Гэтжи

Глава Fight Nights Global Камил Гаджиев высказал мнение о фаворите поединка между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи, который пройдёт на турнире UFC 249.

«Тони — фаворит, потому что тренировочный лагерь у него был длиннее. Думаю, что он, наверное, может выиграть удушающим приёмом в поздних раундах. Я не считаю Фергюсона явным фаворитом, где-то 60 на 40. Гэтжи мне очень нравится, он может взять своим напором. Но Фергюсон — слишком закалённый боец», — приводит слова Гаджиева ТАСС.

Турнир UFС 249 состоится 9 мая в Джексонвилле, штат Флорида. Поединок Фергюсона с Гэтжи станет центральным событием турнира, а его победитель впоследствии сможет стать первым претендентом на титульный бой с Хабибом Нурмагомедовым.

Ранее сообщалось, что UFC 249 состоится, несмотря на коронавирус у Роналду Соузы.