В Williams рады введению потолка бюджетов в «Формуле-1»

Короткая ссылка
Глава британской команды Williams Клэр Уильямс высказала мнение о введении потолка бюджетов в «Формуле-1» с 2021 года.
В Williams рады введению потолка бюджетов в «Формуле-1»
  • Reuters

«Мы всегда поддерживали введение потолка бюджетов, эта тема обсуждается уже лет десять. Мы были рады и лимиту в $175 млн, но потом в ситуации коронавируса его ещё понизили, что для нас хорошие новости. Конечно, это трудно для больших команд, их бюджеты гораздо больше. Но в такой ситуации это необходимо. Рада, что они поняли ситуацию и так себя повели.  Нам надо было найти компромисс, ведь у топ-команд огромные бюджеты. Для нас это всё равно большая сумма, но в целом потолок повысит конкуренцию. Команды начнут тратить деньги более ответственно», — приводит слова Уильямс Sky Sports.

Команда Williams была основана в 1977 году и является одной из старейших в пелотоне после Ferrari и McLaren.

Ранее сообщалось, что Williams заложила свою базу, землю и исторические болиды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить