В Williams рады введению потолка бюджетов в «Формуле-1»

Глава британской команды Williams Клэр Уильямс высказала мнение о введении потолка бюджетов в «Формуле-1» с 2021 года.

«Мы всегда поддерживали введение потолка бюджетов, эта тема обсуждается уже лет десять. Мы были рады и лимиту в $175 млн, но потом в ситуации коронавируса его ещё понизили, что для нас хорошие новости. Конечно, это трудно для больших команд, их бюджеты гораздо больше. Но в такой ситуации это необходимо. Рада, что они поняли ситуацию и так себя повели. Нам надо было найти компромисс, ведь у топ-команд огромные бюджеты. Для нас это всё равно большая сумма, но в целом потолок повысит конкуренцию. Команды начнут тратить деньги более ответственно», — приводит слова Уильямс Sky Sports.

Команда Williams была основана в 1977 году и является одной из старейших в пелотоне после Ferrari и McLaren.

Ранее сообщалось, что Williams заложила свою базу, землю и исторические болиды.