Риккардо считает, что первая гонка «Формулы-1» после перерыва будет очень хаотичной

Австралийский гонщик команды «Формулы-1» Renault Даниэль Риккардо поделился ожиданиями от первой гонки сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.

«Первая гонка после долгого перерыва будет настоящим хаосом. Речь не только о болидах — от пилотов будет много эмоций, азарта и рвения. Все будут готовы, но кому-то удаётся хорошо выступать с таким адреналином, а кому-то нет. Так что увидим много смелых обгонов и ошибок», — заявил Риккардо в эфире Radio5.

Он также отметил, что менее опытным пилотам возвращение к гонкам дастся тяжелее, чем их более опытным коллегам.

Старт сезона 2020 года был отложен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. Было объявлено о переносе гонок в Бахрейне, Китае, во Вьетнаме, в Нидерландах, Испании и Азербайджане, а этапы в Австралии, Монако и во Франции были отменены. Ожидается, что первые этапы сезона пройдут в начале июля в Австрии.

Ранее сообщалось, что в «Формуле-1» не исключают вариант с отменой сезона-2020.