Менеджер надеется скоро вновь увидеть двух Шумахеров в «Формуле-1»

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Вилли Вебер, бывший менеджер семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, надеется в скором будущем снова увидеть в чемпионате Мика и Дэвида Шумахеров.
Менеджер надеется скоро вновь увидеть двух Шумахеров в «Формуле-1»
  • Reuters

«Мы частенько говорим по телефону с Ральфом. Он закрыл старую картинговую команду Михаэля и сейчас занимается Дэвидом. Они сфокусированы на карьере Дэвида в формульных гонках. Очень хочу поскорее увидеть Мика и Дэвида на трассе. Это было бы здорово. Так здорово, что я скрестил пальцы за них обоих», — приводит слова Вебера Kolner Express.

Михаэль Шумахер и его младший брат Ральф выступали вместе в «Формуле-1» на протяжении девяти лет.

Сын Михаэля — Мик Шумахер — сейчас выступает в «Формуле-2» и входит в программу подготовки пилотов Ferrari. Сын Ральфа — Дэвид — выступает в «Формуле-3».

Ранее сообщалось, что в «Формуле-1» не исключают вариант с отменой сезона-2020.

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