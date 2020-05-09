Балотелли жёстко отреагировал на критику Кьеллини

Форвард итальянского клуба «Брешиа» Марио Балотелли отреагировал на критику в свой адрес со стороны защитника «Ювентуса» Джорджо Кьеллини.

В своей автобиографии Кьеллини критически высказался о Балотелли, заявив что тот не уважает своих партнёров по сборной Италии и что за своё поведение на Кубке конфедераций 2013 года заслуживал, чтобы его ударили.

«По крайней мере, у меня есть честность и мужество говорить людям в лицо. У тебя было так много возможностей сделать это с 2013 года, вести себя как настоящий мужчина, но ты этого не сделал. Кто знает, что ты скажешь однажды о своих нынешних товарищах по команде. Ты странный капитан. Если это означает быть чемпионом, то я предпочитаю не быть им. И я никогда не проявлял неуважения к футболке сборной Италии», — написал Балотелли в своём Instagram.

В активе Балотелли 36 матчей за сборную Италии, в которых он забил 14 мячей и отдал четыре голевые передачи. Вместе с командой он стал серебряным призёром чемпионата Европы 2012 года и бронзовым — Кубка конфедераций 2013 года.

Ранее сообщалось, что в «Милане» было выявлено три случая заражения коронавирусом.