Двоюродный брат Нурмагомедова считает, что Фергюсон победит Гэтжи

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Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, высказал мнение о фаворите поединка между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи, который пройдёт на турнире UFC 249.
Двоюродный брат Нурмагомедова считает, что Фергюсон победит Гэтжи
  • Reuters

«Я думаю, Фергюсон выиграет, потому что Гэтжи устаёт. А Фергюсон — нет. Если Гэтжи его не вырубит и не выбьет из него всё, то устанет», — приводит слова Умара Нурмагомедова ТАСС.

Турнир UFС 249 состоится 9 мая в Джексонвилле, штат Флорида. Поединок Фергюсона с Гэтжи станет центральным событием турнира, а его победитель впоследствии сможет стать первым претендентом на титульный бой с Хабибом Нурмагомедовым.

Ранее сообщалось, что UFC 249 состоится, несмотря на коронавирус у Роналду Соузы.

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