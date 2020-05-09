Двоюродный брат Нурмагомедова считает, что Фергюсон победит Гэтжи
- Reuters
«Я думаю, Фергюсон выиграет, потому что Гэтжи устаёт. А Фергюсон — нет. Если Гэтжи его не вырубит и не выбьет из него всё, то устанет», — приводит слова Умара Нурмагомедова ТАСС.
Турнир UFС 249 состоится 9 мая в Джексонвилле, штат Флорида. Поединок Фергюсона с Гэтжи станет центральным событием турнира, а его победитель впоследствии сможет стать первым претендентом на титульный бой с Хабибом Нурмагомедовым.
Ранее сообщалось, что UFC 249 состоится, несмотря на коронавирус у Роналду Соузы.