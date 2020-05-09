В сборной Белоруссии не жалеют о переходе тренера Королькевича в Россию

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Белорусская биатлонистка Елена Кручинкина прокомментировала переход тренера женской сборной Белоруссии Владимира Королькевича в национальную команду России.
В сборной Белоруссии не жалеют о переходе тренера Королькевича в Россию
  • РИА Новости

«Я поначалу удивилась. Ведь ещё до оглашения этой информации слышала такие сведения от тренеров из других стран. Но до поры до времени думала, что это просто слухи и действительности они не соответствуют. А в итоге всё так и оказалось: Королькевич прекращает работу с белорусской сборной. Однако я не жалею об этом», — цитирует Кручинкину «Прессбол».

Владимир Королькевич является основным кандидатом на должность старшего тренера женской сборной России по биатлону.

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