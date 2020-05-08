Губерниев отреагировал на критику в адрес главы СБР Драчёва

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на критику в адрес президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва.

«С моей точки зрения, с руководством в Союзе биатлонистов России Драчёв в целом справляется. Но если есть к нему вопросы со стороны профессионалов и тех людей, которые на хозяйстве находятся, — пожалуйста, сейчас будет внеочередная конференция, демократическим путём будет избран президент», — цитирует Губерниева РБК.

По его мнению, работа Драчёва не стала провальной за два года. Губерниев не будет удивлён, если Драчёв останется на своём посту в случае выборов.

«Но не удивлюсь, если будет новый президент, потому что биатлон сейчас лихорадит. И наверное, есть люди внутри цеха, которые могли бы взять бразды правления этим видом спорта», — добавил Губерниев.

23 апреля СБР объявил о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции, на которой поставит вопрос об избрании нового президента организации.

Ранее вице-президент СБР Алексей Нуждов раскритиковал Драчёва.