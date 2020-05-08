Нуждов раскритиковал Драчёва: российский биатлон подошёл к такой черте, что решения нет

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Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов, ранее заразившийся коронавирусом, подверг критике главу организации Владимира Драчёва.
Нуждов раскритиковал Драчёва: российский биатлон подошёл к такой черте, что решения нет
  • РИА Новости

По его мнению, тот не справляется со своими обязанностями. Поэтому новым президентом СБР, как считает Нуждов, необходимо избрать Виктора Майгурова.

«На сегодняшний день российский биатлон в своём нынешнем виде подошёл к такой черте, что решения нет. Знаете, бывают хорошие решения, бывают плохие. Но сейчас никакого решения, к сожалению, нет. Кто главный? Кто ставит задачи? Кто контролирует их исполнение? И кто спрашивает за их неисполнение? Я тоже не смогу. Этим должен заниматься человек, который решит поставить на это дело всё. Это настоящая полная занятость. Я не готов этим заниматься, потому что у меня есть основная работа, которую я люблю и которой я отдаюсь полностью. Я в любом случае поддержу Майгурова. Говорю без всяких обиняков», — приводит слова Нуждова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что СБР погасил задолженность по зарплате перед своими сотрудниками.

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