Нуждов раскритиковал Драчёва: российский биатлон подошёл к такой черте, что решения нет

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов, ранее заразившийся коронавирусом, подверг критике главу организации Владимира Драчёва.

По его мнению, тот не справляется со своими обязанностями. Поэтому новым президентом СБР, как считает Нуждов, необходимо избрать Виктора Майгурова.

«На сегодняшний день российский биатлон в своём нынешнем виде подошёл к такой черте, что решения нет. Знаете, бывают хорошие решения, бывают плохие. Но сейчас никакого решения, к сожалению, нет. Кто главный? Кто ставит задачи? Кто контролирует их исполнение? И кто спрашивает за их неисполнение? Я тоже не смогу. Этим должен заниматься человек, который решит поставить на это дело всё. Это настоящая полная занятость. Я не готов этим заниматься, потому что у меня есть основная работа, которую я люблю и которой я отдаюсь полностью. Я в любом случае поддержу Майгурова. Говорю без всяких обиняков», — приводит слова Нуждова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что СБР погасил задолженность по зарплате перед своими сотрудниками.