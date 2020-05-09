Источник: экс-футболист «Спартака» Вукоевич задержан за угрозы жене и её родственникам

Бывший полузащитник сборной Хорватии и московского «Спартака» Огнен Вукоевич был задержан полицией Загреба за угрозы в адрес супруги и её родных.

Об этом сообщает Telegram. Хорват обвиняется в угрозах физической расправы своей семье — жене, её сестре и матери. По информации источника, бывший футболист находился в состоянии алкогольного опьянения. На сегодняшний день Вукоевич задержан, он ждёт допроса и последующего решения суда.

С 2017 года хорват работает селекционером киевского «Динамо», в составе которого выступал с 2008 по 2015 год. За московский «Спартак» Вукоевич выступал во второй половине сезона-2012/13.

Ранее Мельгарехо заявил, что покинет «Спартак».