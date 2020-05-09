Генеральный менеджер «Хьюстона» назвал форварда «Лейкерс» Джеймса величайшим баскетболистом всех времён

Генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори отдал должное таланту баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу.

«Нет никаких сомнений в том, что Леброн Джеймс является величайшим из людей, которые играли в баскетбол. Тут даже нечего обсуждать, при этом несправедливо упоминать это касательно Майкла Джордана. Леброн пришёл намного позже, сама игра развивалась. Все спортсмены лучше предшественников, которые выступали 30 лет назад», — цитирует Мори NBA Central.

Леброн Джеймс выступает в НБА с 2003 года. В настоящее время 35-летний форвард находится на третьей строчке в списке самых результативных игроков за всю историю лиги, опережая легенду «Чикаго Буллз» Майкла Джордана.

Ранее сообщалось, что НБА не будет прерывать сезон, если после его возобновления у игроков обнаружат коронавирус.