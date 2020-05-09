ESPN назвал Козлова, Ларионова и Фёдорова лучшим звеном в истории «Детройта»

Авторитетный американский портал представил своё мнение лучших сочетаний в истории каждого клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Так, в составе «Детройт Ред Уингз» лучшим звеном оказалось трио россиян — Вячеслав Козлов, Игорь Ларионов и Сергей Фёдоров. Также стоит выделить лучшее сочетание в истории «Вашингтон Кэпиталз», где оказались два представителя России: Александр Овечкин — Никлас Бэкстрём — Александр Сёмин.

Козлов, Ларионов и Фёдоров играли вместе в «Детройте» с 1995 по 2000 год.

Ранее хоккеист Сергачёв выразил уверенность, что продолжит карьеру в «Тампа-Бэй».