ESPN назвал Козлова, Ларионова и Фёдорова лучшим звеном в истории «Детройта»

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Авторитетный американский портал представил своё мнение лучших сочетаний в истории каждого клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ESPN назвал Козлова, Ларионова и Фёдорова лучшим звеном в истории «Детройта»
  • Вячеслав Козлов и Сергей Фёдоров
  • Reuters
  • © Mike Blake

Так, в составе «Детройт Ред Уингз» лучшим звеном оказалось трио россиян — Вячеслав Козлов, Игорь Ларионов и Сергей Фёдоров. Также стоит выделить лучшее сочетание в истории «Вашингтон Кэпиталз», где оказались два представителя России: Александр Овечкин — Никлас Бэкстрём — Александр Сёмин.

Козлов, Ларионов и Фёдоров играли вместе в «Детройте» с 1995 по 2000 год.

Ранее хоккеист Сергачёв выразил уверенность, что продолжит карьеру в «Тампа-Бэй».

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