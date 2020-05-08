Хоккеист Сергачёв уверен, что продолжит карьеру в «Тампа-Бэй»
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Как сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги, Сергачёв уверен, что подпишет новый контракт с «Тампа-Бэй» по истечении нынешнего. Отмечается, что соглашение защитника с клубом рассчитано до лета 2020 года.
«Сейчас ситуация немного другая, но я оставляю это своему агенту. Думаю, что он со всем разберётся», — заявил Сергачёв.
В нынешнем сезоне Сергачёв провёл 70 матчей, в которых отметился десятью голами и 24 результативными передачами.
Ранее сообщалось, что руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) рассматривает возможность проведения розыгрыша Кубка Стэнли с участием 24 команд.