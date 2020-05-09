Гербольдт — о переходе Трусовой: ситуация сложная для всех

Тренер Катарина Гербольдт прокомментировала переход 15-летней фигуристки Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

«Ситуация достаточно сложная для всех. Мне по-человечески жалко Тутберидзе — она любит всех своих спортсменов, как родных детей. Думаю, для Трусовой это решение также было очень сложным. Они с Этери Георгиевной работали достаточно продолжительное время, именно она привела Сашу к тем результатам, которые она демонстрирует сейчас. Но карьера спортсмена, к сожалению, очень короткая. Каждый выбирает то, что, по его мнению, лучше», — цитирует Гербольдт «Команда России».

Также бывшая фигуристка считает, что Плющенко нужно было иметь большую смелость, чтобы согласиться работать с Трусовой.

«Брать ответственность за такого спортсмена, как Трусова, страшно. Спрос с Плющенко теперь будет очень большой. Нужно иметь огромную смелость и уверенность в том, что он может дать Саше ещё больше и сделать её лучше», — добавила Гербольдт.

Прошлый сезон стал для Трусовой дебютным во взрослом катании. 15-летняя фигуристка стала бронзовым призёром на чемпионатах Европы и России, а также в финале Гран-при.

Ранее Железняков назвал предательством переход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко.