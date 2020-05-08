Минаков поделился ожиданиями от боя Фергюсона и Гэтжи

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Российский боец смешанного стиля Виталий Минаков поделился ожиданиями от поединка между американцами Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.
Минаков поделился ожиданиями от боя Фергюсона и Гэтжи
  • Reuters

«Будет интересный поединок. Правда, я Гэтжи особо не знаю. В этой категории слежу только за самыми громкими именами. Поэтому не представляю, чем он может удивить Тони и насколько он конкурентен. Но будет интересно посмотреть на Фергюсона. Он бескомпромиссный и отличный боец», — цитирует Минакова Sport24.

Поединок состоится в ночь с 9 на 10 мая в Джексонвилле на турнире UFC 249. Победитель встретится с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. 

Ранее сообщалось, что Фергюсон и Гэтжи провели дуэль взглядов перед UFC 249, пожав руки без перчаток.

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