Свищёв об Усике и Ломаченко: спортсменов с таким именем примут в любой стране мира

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Член комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал предложение генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлёва дать гражданство РФ украинским боксёрам Александру Усику и Василию Ломаченко, попавшим в базу данных сайта «Миротворец».
Свищёв об Усике и Ломаченко: спортсменов с таким именем примут в любой стране мира
  • РИА Новости

«Спортсменов с таким именем примут в любой стране мира. Но у Усика и Ломаченко есть родина, которую они любят и за которую они переживают. Поэтому они и переживают за нормализацию отношений. Они сами решат, где им комфортнее жить. Но надеюсь, проблем у них не возникнет», — сказал Свищёв в интервью RT.

Ранее депутат Госдумы Сергей Кривоносов отреагировал на предложение дать Усику и Ломаченко российское гражданство.

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