Свищёв об Усике и Ломаченко: спортсменов с таким именем примут в любой стране мира
- РИА Новости
«Спортсменов с таким именем примут в любой стране мира. Но у Усика и Ломаченко есть родина, которую они любят и за которую они переживают. Поэтому они и переживают за нормализацию отношений. Они сами решат, где им комфортнее жить. Но надеюсь, проблем у них не возникнет», — сказал Свищёв в интервью RT.
Ранее депутат Госдумы Сергей Кривоносов отреагировал на предложение дать Усику и Ломаченко российское гражданство.