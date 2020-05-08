Журова о ситуации с Усиком и Ломаченко: неприемлемо делить спортсменов на национальности

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова отреагировала на попадание украинских боксёров Александра Усика и Василия Ломаченко в базу данных сайта «Миротворец».

«Спортсмены — люди мира, и деление на национальности для них неприемлемо, это даже зафиксировано в Олимпийской хартии. У нас совсем другое восприятие. Особенно это развито у представителей единоборств. Они с уважением относятся не только к коллегам по сборным, но и к соперникам. Думаю, ребята именно это и имели в виду. Поэтому политическая ситуация не изменила их отношение к России. С этой точки зрения включение их в базу «Миротворца» совершенно неправильно», — сказала Журова в интервью RT.

Ранее в Госдуме выразили мнение, что нужно поддержать попавших в базу «Миротворца» Усика и Ломаченко.