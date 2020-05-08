В Госдуме считают, что нужно поддержать попавших в базу «Миротворца» Усика и Ломаченко
- РИА Новости
«Считаю, что ребят надо поддержать, потому что на их примере и должны выстраиваться отношения между странами. Важно, что такие заявления исходят от великих спортсменов, заслуживших признание во всём мире благодаря своим успехам. Они родились ещё в те времена, когда мы были единой страной, поэтому сейчас пропагандируют сближение братских народов. По моему мнению, что бы ни происходило между нами, это временно, ситуация нормализуется. А пока Усик и Ломаченко могут рассчитывать на то, что у них всегда будет огромное количество друзей как на Украине, так и в России», — сказал Свищёв в интервью RT.
Ранее Свищёв заявил, что Усиком и Ломаченко нужно восторгаться.