Депутат Госдумы Свищёв: боксёрами Усиком и Ломаченко нужно восторгаться

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Член комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв поделился мнением по поводу информации о попадании украинских боксёров Александра Усика и Василия Ломаченко в базу данных сайта «Миротворец».
Депутат Госдумы Свищёв: боксёрами Усиком и Ломаченко нужно восторгаться
  • РИА Новости

«База «Миротворец» сама по себе сомнительна. Перед такими ребятами, которые не боятся агрессии со стороны националистических движений Украины, можно только снимать шляпу. Например, Усик неоднократно выступал за улучшение отношений между нашими странами, между братскими народами. Поэтому этими боксёрами нужно только восторгаться. А фильм стал неким логическим продолжением их деятельности», — сказал Свищёв в интервью RT.

Ранее Николай Валуев отреагировал на попадание Усика и Ломаченко в базу «Миротворца».

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