Валуев отреагировал на попадание Усика и Ломаченко в базу «Миротворца»

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев высказался о попадании украинских боксёров Александра Усика и Василия Ломаченко в базу данных сайта «Миротворец».

«Принцип попадания туда непонятен, никто не разъясняет, чем это грозит. Не знаю, какое значение это имеет для граждан Украины и самих Усика и Ломаченко, но для остальных это просто сайт, не более того. Никакого значения это не имеет. Думаю, что и сами боксёры всерьёз к произошедшему не отнесутся, если только это не помешает их пребыванию на родине», — сказал Валуев в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Усик и Ломаченко попали в базу «Миротворца».