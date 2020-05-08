Украинские боксёры Усик и Ломаченко попали в базу «Миротворца»

Короткая ссылка
Украинские боксёры Александр Усик и Василий Ломаченко попали в базу данных сайта «Миротворец».
Украинские боксёры Усик и Ломаченко попали в базу «Миротворца»
  • globallookpress.com

Как отмечается в сообщении на сайте, спортсмены обвиняются в отрицании российской агрессии в отношении Украины, участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России, манипуляции общественно значимой информацией, а также в том, что они якобы являются противниками независимости украинского православия от подконтрольной Русской православной церкви.

Боксёры появились в базе данных после того, как снялись в российском православном фильме «Здравствуй, брат, Христос Воскресе!».

Ранее Майк Тайсон включил украинца Ломаченко в список лучших боксёров современности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить