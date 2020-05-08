Украинские боксёры Усик и Ломаченко попали в базу «Миротворца»

Украинские боксёры Александр Усик и Василий Ломаченко попали в базу данных сайта «Миротворец».

Как отмечается в сообщении на сайте, спортсмены обвиняются в отрицании российской агрессии в отношении Украины, участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России, манипуляции общественно значимой информацией, а также в том, что они якобы являются противниками независимости украинского православия от подконтрольной Русской православной церкви.

Боксёры появились в базе данных после того, как снялись в российском православном фильме «Здравствуй, брат, Христос Воскресе!».

Ранее Майк Тайсон включил украинца Ломаченко в список лучших боксёров современности.