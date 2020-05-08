Состоялся первый матч перенесённого из-за карантина чемпионата Южной Кореи по футболу

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Состоялся первый матч нового сезона чемпионата Южной Кореи по футболу, начало которого было перенесено из-за карантина в связи с коронавирусом.
Состоялся первый матч перенесённого из-за карантина чемпионата Южной Кореи по футболу
  • Reuters

В первом матче стартового тура национального первенства «Чонбук Хёндэ Моторс» победил «Сувон Самсунг Блюуингз» со счётом 1:0. Встреча состоялась при пустых трибунах.

Как сообщает Yonhap, перед выходом на поле у игроков измеряли температуру тела, а тренерский состав и запасных футболистов обязали носить защитные маски.

Изначально турнир должен был начаться 29 февраля, но был перенесён из-за произошедшей в стране вспышки коронавируса.

Ранее сообщалось, что РФС рассматривает возможность проведения отдельного турнира за место в РПЛ в случае возможного завершения сезона из-за коронавируса.

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