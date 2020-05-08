Фергюсон назвал Макгрегора фальшивкой

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Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон назвал фальшивкой бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора.
Фергюсон назвал Макгрегора фальшивкой
  • © Harry How/Getty Images/AFP

«Он напоминает куриные наггетсы. Видели, из чего их делают? Из фальшивой розовой массы. Я обожаю их, но реальность такова, что он фальшивка», — приводит слова Фергюсона ESPN.

Он отметил, что сначала Макгрегор был настоящим спортсменом, а теперь просто занимается непонятными вещами и не знает, как потратить своё состояние.

«Он дурак, я не хочу с такими сражаться», — добавил Фергюсон.

В активе Фергюсона 28 поединков в профессиональной карьере. В них он одержал 25 побед и потерпел три поражения. Следующим его соперником станет Джастин Гэтжи на турнире UFC 249, который пройдёт 9 мая в Джексонвилле.

Ранее директор направления ММА в UFC Gym Russia Шамиль Сулейманов сравнил Фергюсона с Забитом Магомедшариповым.

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