Фергюсон назвал Макгрегора фальшивкой
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«Он напоминает куриные наггетсы. Видели, из чего их делают? Из фальшивой розовой массы. Я обожаю их, но реальность такова, что он фальшивка», — приводит слова Фергюсона ESPN.
Он отметил, что сначала Макгрегор был настоящим спортсменом, а теперь просто занимается непонятными вещами и не знает, как потратить своё состояние.
«Он дурак, я не хочу с такими сражаться», — добавил Фергюсон.
В активе Фергюсона 28 поединков в профессиональной карьере. В них он одержал 25 побед и потерпел три поражения. Следующим его соперником станет Джастин Гэтжи на турнире UFC 249, который пройдёт 9 мая в Джексонвилле.
Ранее директор направления ММА в UFC Gym Russia Шамиль Сулейманов сравнил Фергюсона с Забитом Магомедшариповым.