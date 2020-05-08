Овчинников о Смородской: она вообще с Марса, а мы с другой планеты

Тренер вратарей ЦСКА Сергей Овчинников высказался о возможном увольнении Юрия Сёмина с поста наставника «Локомотива» и комментарии бывшего президента железнодорожников Ольги Смородской на эту тему.

«Смена тренера в «Локомотиве» вызывает много вопросов. Смородская уже написала, что болельщики не могут принимать решения. Но она вообще с Марса, а мы с другой планеты. Слава богу, я не работал с ней. Лунтик тоже упал с Луны, про него мультфильм снимают», — сказал Овчинников в передаче «Коммент. Шоу» на одноимённом канале в YouTube.

Ранее сообщалось, что Орешкин избран председателем совета директоров ЦСКА, Гинер стал заместителем.