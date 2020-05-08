Овчинников о Смородской: она вообще с Марса, а мы с другой планеты

Короткая ссылка
Тренер вратарей ЦСКА Сергей Овчинников высказался о возможном увольнении Юрия Сёмина с поста наставника «Локомотива» и комментарии бывшего президента железнодорожников Ольги Смородской на эту тему.
Овчинников о Смородской: она вообще с Марса, а мы с другой планеты
  • РИА Новости

«Смена тренера в «Локомотиве» вызывает много вопросов. Смородская уже написала, что болельщики не могут принимать решения. Но она вообще с Марса, а мы с другой планеты. Слава богу, я не работал с ней. Лунтик тоже упал с Луны, про него мультфильм снимают», — сказал Овчинников в передаче «Коммент. Шоу» на одноимённом канале в YouTube.

Ранее сообщалось, что Орешкин избран председателем совета директоров ЦСКА, Гинер стал заместителем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить