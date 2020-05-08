Ловчев ответил, кому Бубнов грозился разбить лицо в комитете по договорным матчам

Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Ловчев рассказал о конфликте на заседании комитета по договорным играм, в центре которого оказался экс-игрок «Динамо» и сборной СССР Александр Бубнов.

«Эрзиманову (Фейзудину. — RT), известному в прошлом судье. Он замечание Бубе сделал, когда тот на меня попёр: «Саша, ты как разговариваешь?» А Бубнов: «Ты вообще молчи! Иначе морду набью!» — цитирует Ловчева «Спорт-Экспресс».

По словам Ловчева, с тех пор он перестал дружить с Бубновым, однако при встречах всё равно не отказывался пожать ему руку.

Бубнов известен по выступлениям за московские клубы «Спартак» и «Динамо», французский «Ред Стар» и белорусскую «Славию». В составе сборной СССР он провёл 34 матча и забил один мяч.

Ранее Ловчев рассказал, из-за чего поссорился с Бубновым.