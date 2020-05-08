Селюк попросил возбудить уголовное дело в отношении «Локомотива» в связи со смертью Самохвалова

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Известный футбольный агент Дмитрий Селюк обратился к Генеральной прокуратуре РФ с просьбой возбудить уголовное дело в отношении московского «Локомотива» в связи со смертью защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова.
Селюк попросил возбудить уголовное дело в отношении «Локомотива» в связи со смертью Самохвалова
  • © Официальный сайт ФК «Казанка»

Селюк опубликовал обращение к Генеральной прокуратуре в социальной сети Twitter, в котором призвал ведомство возбудить уголовное дело в отношении футбольного клуба «Локомотив».

«Умер из-за проблем с сердцем, о которых всем было известно, даже предыдущему руководству клуба, которое отстраняло его от спортивных нагрузок, а сейчас это не делалось», — написал Селюк.

20 апреля воспитанник «Локомотива» скончался в возрасте 22 лет после того, как плохо почувствовал себя на пробежке. 23 апреля его похоронили на Востряковском кладбище.

Ранее Селюк отреагировал на критику генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе после его заявления по поводу смерти защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова.

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