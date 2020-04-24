Агент Селюк удивлён реакцией Кикнадзе на его слова о смерти Самохвалова

Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на критику генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе после его заявления по поводу смерти защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова.

«Я реально удивлён реакцией Кикнадзе. Мне как раз стыдиться нечего. Я хочу заострить внимание на этой проблеме, чтобы подобное не случилось с другими ребятами. Он говорит, что я преследую какие-то свои корыстные цели. Какие? Самохвалов не мой футболист. Я не собирался ловить хайп на такой трагедии», — цитирует Селюка «Чемпионат».

Футбольный агент подчеркнул, что клуб несёт ответственность за каждого игрока, с которым был подписан контракт, и руководство знало о проблемах Самохвалова со здоровьем.

«Руководители такого уровня, как Кикнадзе, несут ответственность и должны сами в этой ситуации подать в отставку. Смерть этого парня на его совести. Кикнадзе придётся до конца своей жизни жить с тем, что человек практически погиб по его вине», — добавил Селюк.

20 апреля воспитанник «Локомотива» скончался в возрасте 22 лет после того, как плохо почувствовал себя на пробежке. В четверг, 23 апреля, его похоронили на Востряковском кладбище.

Ранее Кикнадзе подверг критике футбольного тренера Андрея Талалаева, агента Дмитрия Селюка и телекомментатора Михаила Моссаковского за неподобающие, на его взгляд, высказывания о смерти игрока «Казанки» Иннокентия Самохвалова.