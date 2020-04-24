Агент Селюк удивлён реакцией Кикнадзе на его слова о смерти Самохвалова
- РИА Новости
«Я реально удивлён реакцией Кикнадзе. Мне как раз стыдиться нечего. Я хочу заострить внимание на этой проблеме, чтобы подобное не случилось с другими ребятами. Он говорит, что я преследую какие-то свои корыстные цели. Какие? Самохвалов не мой футболист. Я не собирался ловить хайп на такой трагедии», — цитирует Селюка «Чемпионат».
Футбольный агент подчеркнул, что клуб несёт ответственность за каждого игрока, с которым был подписан контракт, и руководство знало о проблемах Самохвалова со здоровьем.
«Руководители такого уровня, как Кикнадзе, несут ответственность и должны сами в этой ситуации подать в отставку. Смерть этого парня на его совести. Кикнадзе придётся до конца своей жизни жить с тем, что человек практически погиб по его вине», — добавил Селюк.
20 апреля воспитанник «Локомотива» скончался в возрасте 22 лет после того, как плохо почувствовал себя на пробежке. В четверг, 23 апреля, его похоронили на Востряковском кладбище.
Ранее Кикнадзе подверг критике футбольного тренера Андрея Талалаева, агента Дмитрия Селюка и телекомментатора Михаила Моссаковского за неподобающие, на его взгляд, высказывания о смерти игрока «Казанки» Иннокентия Самохвалова.